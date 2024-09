Gutereš: Tokom svog mandata nisam video ovoliko smrti i razaranja kao u Gazi

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas da su UN ponudile da nadgledaju eventualni prekid vatre u Gazi i rekao da tokom sedam godina svog mandata, nikada nije video ovoliko smrti i razaranja kao u Gazi.

On je za AP rekao da je "nerealno" pomisliti da bi UN mogle da imaju neku ulogu u Gazi u budućnosti, bilo da upravlja teritorijom ili da pošalje mirovnjake, jer Izrael verovatno neće da prihvati tu ulogu UN. Međutim, on je rekao da će "UN biti u mogućnosti da podrži bilo kakav prekid vatre". UN su imale posmatračku misiju na Bliskom istoku, poznatu kao UNTSO, od 1948. godine, ali "sa strane UN, to je jedno od rešenja koja su na stolu", dodao je. "Naravno, bićemo