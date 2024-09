Šojgu: Dok ne izbacimo teroriste iz Kurske oblasti nema nikakvih pregovora

Dok ne izbacimo teroriste iz Kurske oblasti nikakve pregovore s njima nećemo voditi, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

– Postoji izuzetno bitan momenat – to je Kursk. Mi sa teroristima nikakve pregovore nismo vodili, ne vodimo i nećemo voditi, jer oni (ukrajinske vlast) to upravo jesu jer pokušaji da izvedu nuklearni napad na Kursku nuklearku predstavljaju najgori vid terorizma – rekao je on u intervjuu za “Rusija 24”. Podsetimo, intenzivni napad ukrajinskih Oružanih snaga na Kursku oblast počeo je 6. avgusta. U oblasti je na snazi vanredna situacija i više puta je proglašavana