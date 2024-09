Sijarto: Mir i stabilnost na Balkanu prioritet za Mađarsku, koja predsedava EU

“Mađarska je presedavajuća zemlja EU, a mir i stabilnost na Balkanu su naš prioritet”, rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti posle sastanka sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

On je ocenio da u Evropi “postoji licemerje, jer jedan deo članica zastupa drugačije stavove od onog koji govori, s obzirom na to da zemlje Zapadnog Balkana u proseku čekaju 14 godina na članstvo EU”. “Mi smatramo da je to neprencipijalan stav”, naglasio je Sijarto. Dodao je treba ostaviti po strani pretnje sankcijama ili svaku drugu vrstu pritiska. Prema njegovim rečima, saradnja RS i Mađarske urodila je plodom i značajnim rezultatima. “Saradnja između Mađarske i