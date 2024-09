Dodik: Veoma cenimo miroljubivu, otvorenu i tolerantnu politiku Mađarske

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Budimpešti da Srpska veoma ceni miroljubivu, otvorenu, transparentnu i tolerantnu politiku Mađarske.

Dodik je na konferenciji za novinare, nakon razgovora sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom, istakao da veoma ceni to što zvanična Budimpešta podržava BiH na evropskom putu, ali je problem to što se u BiH, kako je rekao, ne poštuju ni Ustav ni Dejtonski mirovni sporazum, kao i to što ima mnogo intervencionizma. – Želim da kažem da se odomaćila praksa da nekoliko zemalja pokušava preko ambasadora u BiH da upravlja zemljom. Mi to zovemo