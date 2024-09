Kolaps u Beogradu: Detaljan spisak svih izmena

Zbog organizacije više manifestacija u Beogradu doći će do izmena u javnom gradskom prevozu.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Salvadora Aljendea u opštini Palilula, na delu između raskrsnice sa Ulicom husinskih rudara do TC "Karaburma", od 13. do 24. septembra menja se režim rada vozila na linijama JGP-a, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Vozila sa linija 16, 23 i 25 će saobraćati na skraćenim trasama do stare autobuske okretnice "Karaburma" (stajalište "Husinskih rudara"). Sa noćne linije 32N, vozila će u smeru ka