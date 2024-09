„Proglašenje okupacije bi značilo priznavanje Kosova“: Vučić o odluci da se ne proglasi okupacija teritorije Srbije

Govoreći o pitanju da li će biti doneta odluka o okupaciji teritorije Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da ta odluka nije doneta jer bi to podrazumevalo niz neprihvatljivih posledica, među kojima je i priznavanje Kosova kao nezavisne države. „Naši pravni eksperti su bili apsolutno protiv toga“, rekao je Vučić o opciji da se proglasi okupacija na delu teritorije Srbije. On je, čitajuči razloge zbog kojih do proglašenja okupacije nije došlo, rekao