Evo kada prestaje da pada kiša u Srbiji...

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro biti hladno, a tokom dana iznad većeg dela zemlje biće promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima i toplije.

Samo na jugu i jugoistoku zemlje ponegde kiša ili kratkotrajni pljusak. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 10, najviša od 18 do 23 stepena Celzijusa. U Beogradu sutra jutro hladno. Tokom dana promenljivo oblačno i suvo, sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura oko 10, najviša oko 21 stepen. Sledećih sedam dana u Srbiji postepeno toplije. Do petka promenljivo oblačno,