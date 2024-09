Oglasio se Tramp posle pucnjave: „Nikad se neću predati“

Bivši predsednik Donald Tramp oglasio se posle incidenta i poručio da je „bezbedan i da je dobro“. „Bilo je pucnjave u mojoj blizini, ali pre nego što glasine počnu da izmiču kontroli, želeo sam da prvo čujete ovo: JA SAM BEZBEDAN I DOBRO SAM!“, napisao je. „Ništa me neće usporiti.

NIKAD SE NEĆU PREDATI! Uvek ću vas voleti što me podržavate”, dodao je. #BREAKING: Trump releases statement on shooting incident in Florida. #USAElections #Trump2024Vance #USElection2024 pic.twitter.com/jzCIrcMrKd — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) September 15, 2024 Incident se desio u blizini Trampovog golf kluba na Floridi, gde se bivši predsednik SAD nalazio. Policija je, kako je navedeno, zaustavila vozilo i privela osumnjičenog, a više medija je navelo da je