(BLOG) Novi atentat na Trampa: Napadač govorio o Putinu teroristi, Ukrajinci tvrde da nije ratovao za njih

: FBI je saopštio da je bivši predsednik i kandidat republikanaca na predstojećim predsedničkim izborima Donald Tramp bio predmet "verovatnog pokušaja ubistva" u njegovom golf klubu na Floridi.

Rajan Vesli Raut, 58-godišnji vlasnik male građevinske kompanije na Havajima, priveden je u vezi sa nedeljnim incidentom, prema tri izvora za sprovođenje zakona. Sva dešavanja u danu nakon još jednog neuspešnog atentata na Trampa možete praviti u našem blogu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da mu je drago što čuje da je Tramp „bezbedan i nepovređen“ u postu na X. I am glad to hear that @realDonaldTrump is safe and unharmed. My best wishes to him and