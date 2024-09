Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, najviše do 24 stepena

U Srbiji će sutra biti umereno i potpuno oblačno, u zapadnim, centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom, dok će na severu biti suvo sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak. Najniža temperatura od 11 do 16, najviša od 19 do 24 stepena. I u Beogradu sutra ujutro i pre podne pretežno oblačno i suvo. Posle podne postepeno razvedravanje, uveče i noću pretežno vedro. Vetar umeren do jak istočni, kasnije posle podne u slabljenju. Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 13 do 16, najviša oko 22 stepena, prenosi Tanjug. Izgledi vremena za narednih