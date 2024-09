Tanka priča u Briselu: Eu se koprca, ali crkava sigurno - Vučić veze šuplju priču o "pomoći i klasterima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se uskoro, u oktobru ili novembru, može očekivati isplata prve tranše po planu rasta za Zapadni Balkan u iznosu od 112 miliona evra, a da je ukupno planirano da Srbija dobije 1,58 milijardi evra.

On je rekao da se nada da će to biti već krajem oktobra i da je to važno za građane, da osete pomak. "Naša tranša će biti 112 miliona evra, od toga je 32 miliona evra poklon novac, 80 miliona evra je kredit, pod najboljim mogućim uslovima, ali nije to za nas od suštinskog značaja, već reforme, to je za nas od najvećeg značaja", rekao je Vučić u Briselu nakon sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. On je naglasio da agenda plana rasta za