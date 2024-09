Na batajničkom aerodromu održan prikaz sposobnosti VS

Beta pre 4 sati

Na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" danas je održan prikaz sposobnosti Vojske Srbije (VS) "Zastava 2024" u kom je učestvovalo više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i VS i oko 2.500 sredstava naroužanja i vojne opreme, uključujući i više od 50 vazduhoplova. Prikaz na batajničkom aerodromu počeo je padobranskim skokom pripadnika 63. padobranske brigade, a osim njih, u prikazu su učestvovali i pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", Kopnene vojske i Komande za obuku. {image4} U letačkom delu prikaza učestvovali su avioni MiG-29, Orao, Super Galeb kao i helikopteri Mi-35, Mi-17, H-145 i Gazela. Na statičkom delu prikazani su modernizovani tenkovi M-84 AS1/AS2, tenkovi T-72 MS, oklopna vozila Miloš, borbena oklopna vozila Lazar, samohodne haubice Nora, sistemi PVO KUB, FK-3, HQ-17 i PASARS, modernizovani višeceveni bacači raketa Oganj, radari GM 200 i GM 400. Od bespilotnih letilica, prikazani su Pegaz i CH-92 i CH-95 nabavljeni iz Kine. Statički deo prikaza obišao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao da je proporcionalno broju stanovnika, Srbija "prvi ili druga" u Evropi po broju ispravnih tenkova u operativnoj upotrebi. "Znam za 15 država koje zajedno nemaju tenkova koliko imamo mi", rekao je Vučić i dodao da je domaća namenska industrija proizvela 1.000 dronova-samoubica "komarac". Vučić: Ne postoji oblast u kojoj smo tako drastično napredovali kao u vojsci i položaju vojnika Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle današnjeg prikaza sposobnosti Vojske Srbije (VS) na batajničkom aerodromu da ne postoji oblast u kojoj je zemlja "tako drastično napredovala" prethodnih godina kao što je to u vojsci i položaju vojnika. {image2} Vučić je u obraćanju novinarima na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" rekao da je danas prikazano 1.000 oruđa i mašina više nego na prethodnom prikazu i da je angažovan do sada najveći broj vojnika na jednom mestu, oko 6.500. {image5} "Ponosan sam na VS iako sam neko ko uvek kritikuje i sopstveni rad i sve što smo propustili ili nismo dovoljno učinili. Ne postoji oblast u kojoj smo tako drastično napredovali kao u Vojsci Srbije i položaju vojnika. To je neverovatan podatak, o oružju i oruđu da ne govorim", kazao je predsednik. {image6} Najavio je da će "za tri ili četiri godine" Vojska Srbije biti "jača" za 12 višenamenskih borbenih aviona Rafal, kupljenih od Francuske, i dodao da su već naručeni novi višecevni bacači raketa iz inostranstva.{image7} "Nećemo na tome stati, nabavićemo i oruđa koja će imati dominaciju i praviti stratešku i taktičku prednost za Srbiju, sve u cilju odvraćanja potencijalnog agresosa jer Srbija nema nikakve ofanzivne ili agresivne namere", rekao je Vučić.{image8} Dodao je da više od 50 odsto oružja i oruđa koje je danas prikazano na batajničkom aerodromu, domaće proizvodnje. {image9} "Radili smo osam ili devet godina na raketi ALAS, jednoj od najboljih na svetu. Danas imamo četiri ili četiri i po puta više dronova prikazanih nego prošli put. Proizveli smo prvih 1.000 drnova kamikaza 'komarac' koji nanose ogromnu štetu a ovde smo dovezli 500", rekao je Vučić i zahvalio preduzećima domaće namenske industrije.{image 10} Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik ocenio je da je današnji prikaz bio "impresivan".{image11} "Pre desetak godina ovo je bio san. Danas se vidi kako se ostvaruju snovi, kako Srbija i njen predsednik vode računa o odbrani zemlje. Srbija nema ofanzivne, napadačke planove. Za nas u RS je ovo veoma važno, radosni smo zbog toga. Raduje nas svaki napredak Srbije jer želimo da očuvamo slobodu u RS i u Srbiji", rekao je Dodik.{image12} Prikaz na batajničkom aerodromu počeo je padobranskim skokom pripadnika 63. padobranske brigade, a osim njih, u prikazu su učestvovali i pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", Kopnene vojske i Komande za obuku.{image13} U letačkom delu prikaza učestvovali su avioni MiG-29, Orao, Super Galeb kao i helikopteri Mi-35, Mi-17, H-145 i Gazela.{image14} Na statičkom delu prikazani su modernizovani tenkovi M-84 AS1/AS2, tenkovi T-72 MS, oklopna vozila Miloš, borbena oklopna vozila Lazar, samohodne haubice Nora, sistemi PVO KUB, FK-3, HQ-17 i PASARS, modernizovani višeceveni bacači raketa Oganj, radari GM 200 i GM 400.{image5} Od bespilotnih letilica, prikazani su Pegaz i CH-92 i CH-95 nabavljeni iz Kine.

(Beta, 20.09.2024)