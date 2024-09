Vučić: Vlada Srbije danas donosi odluku o vraćanju obaveznog vojnog roka

Predsedsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Vlada Srbije doneti odluku o vraćanju obaveznog vojnog roka.

Vučić je novinarima, tokom prikaza sposobnosti Vojske Srbije "Zastava 2024" na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, rekao da će vojni rok trajati 60 plus 15 dana. "Samo da nam ne kažu kako je to mnogo, ali 60 plus 15 dana, to je to. Neki se pitaju da li je dovoljno, neki se pitaju da li je uopšte potrebno... Država je dugo promišljala, gledali smo sve, šta je to što možemo, kako da uradimo i smatrali smo da je to minimum koji neko može da