Tajna svake uspešne žene su njene prijateljice

Da je ta rečenica "žena je ženi vuk" istinita, koje bih šanse za uspeh imala ja, od svojih dvadesetih pa sve do danas?

Moja baka se nije radovala kada sam se rodila. Ne zato što je zla, već zato što se brinula da će mi život biti težak kao što je bio njen. Iz iskustva je znala da nije lako biti žena u našem društvu. Da me ne shvatite pogrešno, nije se radovala kada sam se rodila ali me je volela. Bila je jedina koja je na svoj način (palačinkama) znala da me uteši kada drugi nisu ni znali da mi je teško. Dugo o njoj nisam mislila sve dok mi u “Otvorene razgovore” nije došla Nina