Ledara u Srbiji, temperatura pada na 6°c Nakon hladnog jutra, stiže drastična promena

U Srbiji će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas jutro biti hladno

Po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13, najviša od 21 do 25 stepeni Celzijusa. U Beogradu jutro hladno, a u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša oko 24 stepena Celzijusa.