Ministar Ristić: Novi Zakon o informacionoj bezbednosti u pripremi, u Skupštini verovatno na proleće

Ministar informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić kazao je danas da je u pripremi novi Zakon o informacionoj bezbednosti i da će se u skupštinskoj proceduri verovatno naći tokom prolećnog zasedanja naredne godine.

On je gostujući na Radio televiziji Srbije (RTS) najavio da će predlog zakona Vlada razmatrati do kraja ove godine. „Donošenjem zakon stvaramo dodatne uslove za uspostavljanje još bolje informacione bezbednosti i formiramo kancelariju koja će za to biti zadužena“, naveo je ministar. On je govorio i o uvođenju 5G mreže u Srbiji i kazao da je u toku javna rasprava o Pravilniku za minimalne uslove uvođenja te mreže. „Mi ćemo 25. septembra u Palati Srbija imati okrugli