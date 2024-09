Tramp isključio mogućnost ponovnog kandidovanja ako izgubi na predsedničkim izborima u novembru

Beta pre 50 minuta

Donald Tramp je isključio mogućnost da će se ponovo kandidovati za američke predsedničke izbore 2028. godine u slučaju da izgubi na izborima u novembru.

"Ne, ne vidim se tu, ne vidim se tu", rekao je 78-ogodišnji republikanski predsednički kandidat u intervvjuu objavljenom u nedelju.

"Ne zamišljam to uopšte. Mislim da će to biti to", rekao je bivši predsednik SAD.

On je ipak kazao da se nada "uspehu" na izborima 5. novembra, u trci protiv rivalke, predsedničke kandidatkinje demokrata Kamale Haris.

Od kada se iz predsedničke trke povukao aktuelni predsednik SAD Džozef Bajden, koji je imao slabe pokazatelje u anketama, ishod izbora je neizvesniji nego ikad, ocenjuju analitičari.

Donald Tramp i Kamala Haris imaju jednaku podršku u više saveznih država gde će se verovatno i odlučivati pobednik.

Tramp nikad nije priznao poraz od Džozefa Bajdena na izborima 2020. a u više navrata je, poslednjih meseci, odbio da se obaveže da će bezuslovno priznati rezultate izbora u novembru, piše Frans pres.

(Beta, 23.09.2024)