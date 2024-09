Tramp otkrio da li će se opet kandidovati ako izgubi ove izbore

Bivši predsednik SAD Donald Tramp rekao je u intervjuu emitovanom u nedelju da ne veruje da će se ponovo kandidovati 2028. ako izgubi ove izbore. „Ne, ne znam.

Mislim… to će biti to. Ja to uopšte ne vidim“, rekao je Tramp u emisiji „Full Measure“ sa Šeril Atkison, piše CNN, a prenosi N1. Ona ga je pitala da li vidi sebe kako se ponovo kandiduje za četiri godine, ako ne uspe da se vrati u Belu kuću posle izbora u novembru. Bivši predsednik bi imao 82 godine na dan izbora 2028. godine.