Šta se to dešava sa Trampom? U četiri dana dva puta pominje poraz od Kamale što ranije nije radio, izašle najnovije predizborne ankete

Donald Tramp, bivši američki predsednik i republikanski kandidat za Belu kuću, izjavio je da ne očekuje da će se kandidovati i 2028. ukoliko na novembarskim izborima izgubi od Kamale Haris, potpredsednice SAD i kandidatkinje Demokratske partije.

BBC prenosi da je 78-godišnji Tramp to kazao u intervjuu Sinkler medija grupi, odgovarajući na pitanje da li sebe vidi u novoj izbornoj trci za četiri godine ukoliko sada Haris trijumfuje nad njim. - Ne, ne vidim. Mislim... da će to biti to. Ne vidim to uopšte - rekao je Tramp i dodao da se nada da će na ovim izborima biti "veoma uspešan". Američki zakon zabranjuje treći predsednički mandat, tako da Tramp ne bi mogao svakako da se kandiduje 2028. ako za mesec i po