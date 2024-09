U petak u Novom Sadu 32 stepena, u nedelju 19

Sreda će u Novom Sadu biti topla i mogući su pljuskovi.

Minimalna temperatura biće 14, a maksimalna 25 stepeni. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na jugozapad. Četvrtak suv i sunčan, uz temperaturu od 13 do 29 stepeni. I petak sunčan i veoma topao za ovo doba godine. Temperatura će se kretati od 17 do 32 stepena. U subotu su mogući pljuskovi sa grmljavinom, dok će temperatura biti od 16 do 26 stepeni. U nedelju tmurno, uz moguću kišu i osetnio svežije vreme. Temperatura od 13 do 19