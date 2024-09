Samo on zna gde je telo Danke Ilić: Otkrivamo do sada nepoznate detalje optužnice za brutalno ubistvo devojčice, a evo i koji dokazi postoje protiv okrivljenih

Optužnica za ubistvo Danke Ilić (2) otkrila je i do sada nepoznate detalje - kako su se optuženi za smrt devojčice rešili njenog tela i ko im je pomogao u tome. Kao glavni osumnjičeni za sakrivanje tela devojčice koje do danas nije nađeno jeste Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića koji se takođe nalazi na optužnici i to za pomaganje nakon krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela. Radoslav je optužnicu dočekao na slobodi gde se nalazi nakon što je posle mesec dana provedenih u pritvoru

Kako "Blic" saznaje, u optužnici za ubistvo Danke Ilić navodi se da je Radoslav Dragijević znao da je Srđan Janković sa njegovim sinom Dejanom ubio devojčicu. Prema dokumentu tužilaštva navodi se da je Dejan Dragijević 28. marta - 2 dana pošto je Danka nestala sa deponije gde je ostavio njeno telo 26. marta uzeo telo i dovezao ga u dvorište porodične kuće u selu Zlot. Tamo je, navodi se u optužnici saopštio ocu Radoslavu i sada pokojnom bratu Daliboru da je ubio