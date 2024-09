Zelenski u UN: Rusija se može samo naterati na mir, Putin se neće zaustaviti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u sredu 24. septembra da je ruski predsednik Vladimir Putin prekršio toliko međunarodnih normi da se neće zaustaviti i da Rusija može biti samo prinuđena da sklopi mir.

Rusija uvek mora da laže da bi opravdala svoj rat i ne može da se poziva na Povelju UN da objasni šta radi protiv Ukrajine. U stvari, na svoj izopačeni način, u svom pokvarenom svetu, ona se poziva na Povelju UN, ali to je prosto sumanuto. Rusija može biti samo prinuđena da sklopi mir. A to je upravo ono što je potrebno, naterati Rusiju na mir kao jedini agresor u ovom ratu, jedini prekršilac Povelje UN', istakao je Zelenski na sastanku Saveta bezbednosti UN. On