Da li je i vas prevario: Lažno se predstavio kao policajac i opljačkao Kineskinju na Paliluli

B. F. (55) uhapšen je u saradnji MUP sa policijskim službenicima Policijske uprave u Novom Sadu i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu.

Osumnjičen je da je izvršio krivična dela razbojništvo i lažno predstavljanje. Sumnja se da se on, kako se navodi, početkom septembra ove godine, dvadesetpetogodišnjoj kineskoj državljanki lažno predstavio kao policajac, ušao u stan na Paliluli u kojem je boravila i od nje, uz upotrebu fizičke sile, oteo torbicu sa oko 45.000 dinara, platnim karticama i naočarima za sunce. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden