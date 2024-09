Rhmz objavio kada tačno stiže veliko zahlađenje: Danas i sutra pravi letnji dan, a onda temperatura pada za 15 stepeni: Evo koji delovi Srbije su na udaru

U Srbiji nas danas očekuje sunčano i toplo vreme, dok će u jutarnjim satima po kotlinama i dolinama reka biti kratkotrajne magle. Umerena oblačnost može se povremeno javiti u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Vetar će biti slab do umeren, a na planinama i severu Vojvodine povremeno jak južni, najavljeno je iz republičkog hidrometeorološkog zavoda

Najniža temperatura iznosiće od 9 do 16 stepeni Celzijusovih, dok je najviša dnevna biti od 28 do 31 stepen. U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, južni, a temperature će se kretati između 13 i 30 °C. Prema najavama RHMZ-a, do subote će u većem delu Srbije biti letnjih temperatura. U petak nas očekuje najtopliji dan, s maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepena. Sutra će biti na snazi žuti meteo alarm zbog visokih