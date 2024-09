Vučić iz Njujorka: Naša pozicija nije laka, ko kaže da će teći med i mleko, taj nije dovoljno ozbiljan

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da pozicija Srbije nije laka i da trenutno imamo šest milijardi evra na računu. "Ne mogu da govorim o neverovatnim uspesima, zato što u politici ništa ne dođe posle jednog dana.

Zato imate jedan običaj da Kinezi kada otvore velike fabrike, oni vole da govore dugo. Zato što je mnogo truda i rada uloženo kod nas, kada otvorite fabriku u koju je uložena čak milijarda evra, kao što recimo Linlong. To da prođe, na kojoj god mreži da okačite ne može da dobije hiljadu lajkova, valjda se podrazumeva. Jer ljudi kod nas još nemaju svest da je to ono što znači život. Da je to ono što nas pokreće, da je to ono što nam donosi budžet, što puni budžet,