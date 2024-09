Besplatni stomatološki pregledi u nedelju

U nedelju 29. septembra Dom zdravlja Leskovac nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u terminu od 08 do 17 časova.

U Domu zdravlja Leskovac će se obavljati besplatni stomatološki pregledi, i to za trudnice, porodilje( do godinu dana), starije od 65 godina, decu, odnosno mlade do 18 godina i studente do 26 godina. Preventivni pregledi dece do 18 godina biće obavljeni u Službi za zdravstvenu zaštitu dece prostorija br34.Dečje preventivne stomatologije Somatološki preventivni pregledi za ostale kategorije biće obavljeni u objektu Doma zdravlja Službe za Stomatološku zdravstvenu