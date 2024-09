Preventivni stomatološki pregledi u Domu zdravlja u Čajetini

Preventivni stomatološki pregledi biće organizovani u Domu zdravlja u Čajetini, u nedelju 29. septembra u vremenu od 8 do 17 časova.

Pregledi su namenjeni trudnicama, porodiljama ( do jedne godine), deci i starijima od 65 godina, kao i mladima do 18 godina i studentima do 26 godina. Navedenim kategorijama pored pregleda po potrebi će biti obavljene i intervencije, odnosno poptavka, vađenje ili lečenje zuba. Ovim pregledima država želi da ukaže na značaj prevencije, kao i da preglede učini pristupačnijim građanima. Zdravstveni centar Užice, OJ Dom zdravlja Čajetina poziva sugrađane da iskoriste