Sutra preventivni stomatološki pregledi

Zdravlje usta i zuba su u fokusu ovog vikenda pa su i preventivni pregledi skoncentrisani na stomatološke službe Zdravstevnog centra Valjevo.

U Službi stomatologije će se u nedelju, 29. septembra, nastaviti akcija besplatnih preventivnih pregleda.Služba stomatologije, Zdravstvenog centra Valjevo, nalazi se u zasebnoj, zgradi u centru grada, pored Hale sportova u Karađorđevoj broj 45. Tom prilikom, u terminu od 8 do 17 časova, u zdravstvenim ustanovama će se obavljati besplatni stomatoloških pregledi, i to za trudnice, porodilje (do godina dana deteta), stariju populaciju od 65 godina života i decu,