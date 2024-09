DW: Herbert Kikl uspeo da uzdigne desničare u Austriji uprkos skromnom šarmu i harizmi

Beta pre 4 sati

Iako su njegov šarm i harizma skromni, lider desničarske Slobodarske partije Austrije (FPO) Herbert Kikl uspeo je da uzdigne tu stranku posle afere "Ibica" i dovede je do prvog mesta na parlamentarnim izborima, piše danas nemački Dojče vele (DW).

Dan pošto je FPO zauzela prvo mesto na izborima sa 29,2 odsto glasova, Dojče vele navodi da u Austriji "malo koji političar polarizuje" kao Kikl.

"Za razliku od nekadašnjih velikana FPO, kao što su Jerg Hajder i Hajnc-Kristijan Štrahe, 55-godišnjeg Kikla je teško zamisliti u veseloj, razuzdanoj atmosferi neke zabave. Šef desničarske FPO ne deluje kao šarmantni zavodnik masa. Njegov šarm i harizma su skromni, a uz to važi za samotnjaka", navodi DW.

Ipak, iz perspektive FPO, Kikl je poslednjih godina dobro radio, budući da je ta stranka bila teško pogođena posle korupcionaške afere "Ibica" 2019. godine, piše DW.

U maju 2019. pojavio se video snimak sa španskog ostrva Ibica, na kojem se vidi kako Štrahe, tadašnji lider FPO, nudi navodnoj ruskoj preduzetnici usluge ako ona kupi deo austrijskog lista Kronen Cajtung i podrži njegovu partiju kroz taj medij. Zbog afere "Ibica", tadašnji kancelar Sebastijan Kurc iz konzervativne Austrijske narodne stranke (OVP) raskinuo je koaliciju sa FPO, iz koje je Štrahe kasnije isključen.

Prema preliminarnim rezultatima jučerašnjih izbora, OVP je zauzela drugo mesto sa 26,5 odsto glasova, dok je Socijaldemokratska partija Austrije (SPO) treća sa 21 odsto. Slede liberlana stranka NEOS sa osam odsto i Zeleni sa 7,4 odsto. U odnosu na prethodne izbore 2019. godine, FPO je najviše porasla, dok su najveći gubtnici vladajuće stranke OVP i Zeleni.

Prvo mesto na jučerašnjim izborima najveći je uspeh FPO, koji Kiklu teoretski pruža priliku da postane kancelar, odnosno, kako on kaže, "narodni kancelar" (Volkskanzler). To je izraz koji su nacisti koristili za Adolfa Hitlera 1930-ih godina, ali Kikl odbacuje to poređenje.

Međutim, Kikl će teško do pozicije kancelara. Lider OVP Karl Nehamer, austrijski kancelar, odbacio je mogućnost ulaska u vladu koju predvodi Kikl, ali nije isključio mogućnost koalicije sa FPO, dok je lider socijaldemokrata Andreas Babler isključio svaki oblik saradnje sa krajnom desnicom.

Kikl je odrastao u radničkoj porodici u Koruškoj i studirao je istoriju i filozofiju, ali nije diplomirao. Voli da trči na duge staze i da planinari, navodi DW.

Na čelu FPO Kikl je od 2021. godine. Upotrebom izraza "narodni kancelar", FPO je ostala verna sebi pod vođstvom Kikla: u govorima, partijski lider se pokazuje agresivnim i provokativnim, često sa upečatljivim parolama.

Tokom vremena, kao pisac govora i menadžer kampanje, razvijao je slogane kao što su "Domovina umesto islama" ili "Više hrabrosti za našu bečku krv - previše stranog nikome ne prija" (što se na nemačkom rimuje).

Iako je u Slobodarskoj akademiji, političkom centru za podmladak FPO, Kikl prvobitno bio pomoćnik koji je lepio postere, njegov talenat je primećen.

Postao je pisac govora Hajdera, koga je obožavao, i s kojim je 1980-ih počeo uspon FPO. Kasnije je postao desna ruka Štrahea, čiji je uspon od 2005. pratio kao generalni sekretar FPO tokom 12 godina.

FPO se uz pomoć Kikla pozicionirala kao "socijalna narodna stranka" koja želi prvo da brine o interesima Austrijanaca.

U koalicionoj vladi konzervativne OVP i FPO, formiranoj 2017. godine, Kikl je postao ministar unutrašnjih poslova.

Tada je izazvao zgražavanje zahtevom za noćni policijski čas za tražioce azila. Racija koju je inicirao u Saveznom zavodu za zaštitu ustava i borbu protiv terorizma (BVT) potkopala je reputaciju obaveštajne službe.

Posle raskida koalicije zbog afere "Ibica" i gubitka glasova FPO na izborima 2019. godine, Kikl je iz opozicije ubrzo ponovo uspešno delovao.

Na zadovoljstvo pristalica FPO, on godinama napada migrante, političke elite i "sistemske medije", kako ih naziva.

Ključni element za ponovni uspon desničara bila je kriza vezana za pandemiju korona virusa. Tokom pandemije, FPO je postala glasnogovornik onih koji su se protivili merama ograničenja kretanja i obaveznoj vakcinaciji.

Kiklovo ponašanje, kao i njegovi stavovi koji se smatraju proruskim, čine ga neprivlačnim čak i za OVP. Konzervativci ga nazivaju "bezbednosnim rizikom" i odbijaju saradnju s njim, ali ne i s ostatkom FPO.

Pre nego što dođe do pregovora o mogućoj koaliciji, Kikl bi morao da dobije mandat za formiranje vlade od predsednika Austrije Aleksandera Van der Belena. Taj mandat tradicionalno dobija lider prvoplasirane stranke, ali to nije ustavna obaveza.

(Beta, 30.09.2024)