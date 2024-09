Memić: Do kraja godine oko 155.000 kineskih turista, očekuje se i više zbog novog leta

Ministar turizma i omladine Husein Memić, koji je kao deo delegacije doputovao prvim letom Er Srbije u Guangdžou, izjavio je danas da do kraja godine očekuje između 145.000 i 155.000 kineskih turista, a da se uspostavljenjem novog leta do juga Kine očekuje dodatni rast turističkog prometa sa tom državom.

Memić je u izjavi novinarima u Guangdžou rekao da je pre samo 10 godina u Srbiju dolazilo 5.000 do 10.000 kineskih turista. "Ovo je za nas jedno veliko tržište, Guangdžou ima oko 18 miliona stanovnika. Ovo je prodor na jedno dodatno tržište kada je u pitanju Kina. Do 2019. godine kineski turisti su u Srbiji bili prvi po broju dolazaka i noćenja, došlo je do korone, ali ono što je interesantno da je pre nešto više od godinu i po dana Vlada Kine za kineske turiste