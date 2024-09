Vučić: Stari savski most će biti prebačen na nekih dva kilometra dalje, a Stari železnički most uskoro otvaramo kao pešački

: Predsednik Srbije Aleksandar Vučič najavio je večeras da će Stari savski most biti "sačuvan i pomeren nekih dva kilometra dalje". „Mi ćemo sačuvati ovaj (Stari savski) most koji je građen u vreme nacista, pa ćemo ga prebaciti na nekih dva kilometra dalje.

Napravićemo jedan drugi most tu“, rekao je Vučić prilikom obeležavanja početka rada Sent Ridžis hotela i otvaranja Kule Beograd. On je najavio i da će Stari železnički most na Savi uskoro postati pešački. „Otvorićemo uskoro kao pešački most. Mnogo toga još moramo da uradimo i napravimo“, rekao je Vučić. Govoreći o hotelu Sent Ridžis u Kuli Beograd, Vučić je najavio da će za 15 dana sve to biti otvoreno i za sve građane. „Velelepni hotel gde će da dolaze sve svetske