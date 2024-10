Pljuštaće: RHMZ najavio novu "turu" nevremena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je prognozu za naredne dane.

Sutra nakon hladnog jutra, na jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 do 25 °S. Tokom noći na severu i zapadu zemlje povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom uz skretanje vetra na slab do umeren severni i severozapadni. Od četvrtka do kraja sedmice povremeno kiša i postepen pad temperature prvo na severu i zapadu Srbije, a lokalno veća količina padavina očekuje se u