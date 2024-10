U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, temperatura do 25

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, sa temperaturom do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Ujutru hladno, na jugu i jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od dva do 10, a najviša dnevna od 20 do 25. U Beogradu sutra nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od pet do 10, a najviša dnevna oko 23. U Srbiji u četvrtak naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji će ponegde