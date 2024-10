EU preporučiila aviokompanijama da izbegavaju iranski vazdušni prostor zbog sukoba

Evropska agencija za vazduhoplovnu bezbednost (EASA) preporučila je aviokompanijama da izbegavaju nadletanje Irana zbog "pojačanog rizika" posle iranskog raketnog napada na Izrael prethodnog dana.

Ovo obaveštenje o zonama konflikta na snazi je do 31. oktobra. To je isto kao što je dato za važenje upozorenja izdatog u subotu koje se odnosilo na izraelski i libanski vazdušni prostor. Iran je juče gađao Izrael sa oko 200 raketa kao odgovor, kako je rekao na ubistvo vođa proiranskih grupa Hamas i Hezbolah, a Izrael je najavio da će on uzvratiti u vreme kada mu to bude odgovaralo.