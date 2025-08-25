Nemački ministar: Putin da ne gaji iluzije…

Vesti online pre 2 sata  |  RTS (A. S.)
Nemački ministar finansija Lars Klingbajl posetio je Kijev i tom prilikom poručio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da “nema iluzija o opadanju nemačke podrške Ukrajini”.

Klingbajl je podvukao da ta zemlja uvek može da računa na podršku Nemačke. – Putin ne treba da veruje da će nemačka podrška Ukrajini oslabiti. Naprotiv, Nemačka ostaje druga najveća pristalica Ukrajine u svetu, i najveći u Evropi. Ukrajina može da se osloni na nas – rekao je Klingbajl.
Vladimir PutinUkrajinaRusijaNemačkaKijevvestisvetRat u Ukrajiniministar

