Đilas o izbornim uslovima i Vučiću: Pri regularnim uslovima ću ga pobediti, baš kao i 2012.

Lider opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je večeras ocenio da bi u regularnim izbornim uslovima pobedio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te podsetio da je to već uradio 2012. godine.

Vučić je ranije danas u Subotici, na pitanje novinara o prethodnoj izjavi Đilasa da će ga pobediti, odgovorio novinarima da se to neće desiti.

"Neće me pobediti, sam ću da odem a nadam se da neće moći da pobede one koji su najbolji u ovoj zemlji koje ću ja podržati. Do sada sam ja svaki put bio u pravu, sigurno je 10 - nula", rekao je Vučić.

Đilas je na društvenoj mreži "Iks" (X) naveo da je "jedini put kad su bili pravi izbori" i kada su on i Vučić bili suparnici, te 2012, pregazio Vučića "kao plitak potok", odnosno lako ga pobedio.

"Jedini put kad su bili pravi izbori i kada smo Vučić i ja bili suparnici, te 2012, iako je potrošio milione evra, iako su mu donosili pare iz Švajcarske u koferima, iako su mu novac davali i domaći tajkuni, iako je doveo Đulijanija i angažovao sve kriminalce koje je mogao, pregazio sam ga kao "plitak potok", napisao je lider SSP.

Đilas je naveo da "posle 2012. godine Srbija nije imala regularne izbore" i, kako je napisao, "to svako zna".

"Mediji, pretnje glasačima, kupovina glasova, ubacivanje listića i dovođenje birača... u takvim uslovima Vučić "pobeđuje" i hvali se time. Čega se pametan stidi.....", dodao je on.

Đilas je, 2012, kada je bio gradonačelnik Beograda pobedio na izborima Vučića, tada funkcionera Srpske napredne stranke.

(Beta, 03.10.2024)