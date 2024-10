Đilas o izbornim uslovima i Vučiću: Pri regularnim uslovima ću ga pobediti, baš kao i 2012.

Lider opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je večeras ocenio da bi u regularnim izbornim uslovima pobedio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te podsetio da je to već uradio 2012. godine.

Vučić je ranije danas u Subotici, na pitanje novinara o prethodnoj izjavi Đilasa da će ga pobediti, odgovorio novinarima da se to neće desiti. „Neće me pobediti, sam ću da odem a nadam se da neće moći da pobede one koji su najbolji u ovoj zemljii koje ću ja podržati. Do sada sam ja svaki put bio u pravu, sigurno je 10 – nula“, rekao je Vučić. Đilas je na društvenoj mreži „Iks“ (X) naveo da je „jedini put kad su bili pravi izbori“ i kada su on i Vučić bili