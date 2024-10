Najvažnija saobraćajnica Šumadije, "kači" se i na "Miloša Velikog"! Otvara se obilaznica oko Gornjeg Milanovca, prisustvuje predsednik Srbije (foto)

Danas se svečano otvara novoizgrađena pristupna saobraćajnica od Gornjeg Milanovca do Takova. Teretni saobraćaj biće izmešten iz centra grada i obilaznica će biti najbrža veza sa auto-putem Miloš Veliki. Projekat obilaznice obuhvatao je izgradnju nove saobraćajnice od Gornjeg Milanovca do Klatičeva u dužini od 4,78 kilometara i rekonstrukciju postojećeg državnog puta od Klatičeva do Takova u dužini od 4,70 kilometara, a vrednost radova je 30,5 miliona evra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, na otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca u dužini od 9,7 kilometara, da je takovski kraj dobio modernu saobraćajnicu koja izgleda kao u Austriji ili Švajcarskoj. "Poštovani, nisam ja najzaslužniji, samo mislim da smo utrli put nekim novim navikama i velikim promenama u našoj zemlji. Kao buldožer borili smo se da razgrnemo učmalost, traljavost i opsesivnu potrebu da prođe još jedan dan u kojem se ništa neće