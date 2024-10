Predsednik Vučić ponudio pomoć BiH zbog poplava

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija spremna da istog sekunda pomogne Bosni i Hercegovini, koja se trenutno suočava sa poplavama, ukoliko žele i misle da Srbija može da pomogne.

On je novinarima nakon otvaranja obilaznice oko Gornjeg Milanovca, na pitanje Tanjuga da li je spreman da pošalje pomoć BiH oko poplava, rekao da je Srbija spremna da pomogne u helikopterima, čamcima, svakoj vrsti podrške i pomoći, finansijski. "Dovoljno je da nam to kažu i mi ćemo to da učinimo. Oni su poslali spasioce i čamac u Obrenovac i zahvalan sam na tome", rekao je Vučić i izrazio saučešće porodicama stradalih.