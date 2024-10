Oblačno i svežije: Kiša i pljuskovi širom Srbije, razvedravanje uveče

Vetar će biti slab do umeren, dok će na istoku povremeno duvati jak severozapadni vetar.

Minimalna jutarnja temperatura kretaće se između 9 i 13 stepeni Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura biti od 15 do 21 stepen. U Nišu će danas biti pretežno oblačno, uz povremenu kišu i mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom tokom popodneva. Očekuje se slab severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 12 stepeni, dok će se dnevna maksimalna temperatura popeti do 17 stepeni. U periodu do 13. oktobra, očekuju se promenljive vremenske prilike.