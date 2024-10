Er Srbija od 11. januara uvodi direktan let Beograd – Šangaj

Kako je navedeno, Er Srbija će na toj ruti, tokom predstojeće zimske sezone, leteti dva puta nedeljno, i to iz Beograda za Šangaj utorkom i subotom, dok će se letovi iz Šangaja za Beograd obavljati sredom i nedeljom.

Letovi između Beograda i Šangaja obavljaće se i tokom naredne letnje sezone koja počinje 30. marta 2025. godine, a karte su već u prodaji. “Pre samo devet dana, u ponedeljak 30. septembra, uspostavili smo redovnu avio-liniju između Beograda i Guangdžoua. To je naša druga destinacija u Kini, pored Tjenđina do kog letimo od 9. decembra 2022. godine. Uvođenjem direktnih letova do Šangaja, 11. januara 2025. godine, uz bezvizni režim i nedavno potpisani sporazum o