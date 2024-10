Zelenski: "Partneri Ukrajine da odluče kako vide kraj rata i globalnu poziciju Kijeva"

KIJEV - Ukrajina nudi svojim partnerima da odluče kako vide kraj rata sa Ruskom Federacijom i mesto Ukrajine u globalnoj bezbednosnoj arhitekturi, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Danas sam dogovorio raspored pregovora za nedelju dana. To su sastanci, pregovori sa mnogim partnerima. Svima koji mogu da ojačaju Ukrajinu predstavićemo plan naše pobede. Nudimo našim partnerima da odluče kako vide kraj ovoga rat i mesto Ukrajine u globalnoj bezbednosnoj arhitekturi, kao i zajedničke korake koji mogu da dovedu do toga da je rat na putu da se završi", poručio je on u video obraćanju. Zelenski je napomenuo da očekuje izveštaj ukrajinskog tima koji