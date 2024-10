"Ovo je poslednja šansa, smrt je neizbežna": Zloslutno upozorenje pred udar uragana, Amerika drhti kao prut, oglasio se i Bajden: "Pitanje života ili smrti"

Zvaničnici na Floridi upozorili su 500.000 stanovnika da im je ovo poslednja prilika da pronađu sklonište od uragana Milton. "Nakon toga, moraćete sami da pronađete put do skloništa i biti spremni sami da preživite oluju", navedeno je u izjavi okruga Pasko.

Iz službe za hitne situacije u obližnjem okrugu Pineljas, upravncia Keti Perkins, izjavila je: "To je to, ljudi. Svi koji su bili pogođeni uraganom Helene, ovo će biti nokaut. Morate da odete, i to odmah. Svi u Tampa beju treba da pretpostave da ćemo biti u samom središtu udara." Na konferenciji za novinare u Talahasiju, guverner Ron DeSantis izjavio je: "Nažalost, biće žrtava - ne mislim da to možemo da izbegnemo." Oglasio se Bajden Američki predsednik Džo Bajden