Jkp "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac: Planirana isključenja vode za 10. oktobar 2024. godine

JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac najavljuje planirana isključenja vode za današnji dan, 10. oktobar 2024. godine, zbog radova na održavanju i popravkama vodovodne mreže u različitim delovima grada. Bez vodosnabdevanja će biti sledeće ulice i naselja:

- Erdeč, ulica Aleksandra Ratkovića: Radovi na popravci ulične linije u periodu od 18:00 do 11:00 časova narednog dana. - Sušica, ulica Balkanska: Popravka priključka za zgradu od 08:00 do 11:00 časova. - Aerodrom, ulica Atinska: Popravka kućnog priključka od 11:00 do 13:00 časova. - Denino Brdo, ulica Koste Vojinovića: Popravka kućnog priključka u terminu od 13:00 do 16:00 časova. - Denino Brdo, ulica Miloša Zečevića: Popravka kućnog priključka u periodu od 16:00