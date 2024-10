Hej, matori!: Legendarni Švajcarac se našalio sa Novakom! (video)

Pred izlazak na teren, Đoković sreo dugogodišnjeg rivala! Srpski teniser, Novak Đoković se plasirao u polufinale masters turnira u Šangaju pobedivši tinejdžera Jakuba Menšika nakon preokreta rezultatom 2:1.

Posle svog meča, u hodniku teniskog kompleksa, Novak se susreo sa svojim dugogodišnjim rivalom, Rodžerom Fenererom, koji mu se u šali obratio sa “ Hej matori“. „Hey! Old Man!“ 🤣 @rogerfederer & @DjokerNole reunite in Shanghai 👇 #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/c4QrOP5YpZ — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2024 Vlasnici ukupno 44. gren slem trofeja su u zanimljivom razgovoru razmenili par reči a sve to je uhvatila kamera. Novak se u polufinalu sastaje sa