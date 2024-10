Danas sunčano, temperatura do 22 stepena

Danas će pre podne biti umereno oblačno vreme, ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije mestimično sa maglom, posle podne pretežno sunčano, saopštio je Repuplički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Vojvodini i Negotinskoj Krajini preovladavaće sunčano vreme tokom celog dana. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 7 na severu do 15 °C na istoku, najviša dnevna od 18 do 22 °C. U Beogradu pre podne će biti umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 8 do 12 °C, najviša dnevna oko 19 °C. Prema prognozi RHMZ, tokom narednih