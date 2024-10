Detaljna vremenska prognoza: Evo šta nas očekuje do kraja oktobra

Preporučujemo

Nakon današnjeg prohladnog vremena, drugi dan vikenda doneće Srbiji sunčanije i toplije vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Ipak, jutro će biti relativno hladno, ponegde i maglovito. Minimalna jutarnja temperatura biće od 3 do 9, ali tokom dana znatno toplije, maksimalna temperatura od 20 do 24°C, u Beogradu do 23°C. Porast vazdušnog pritiska, ujedno je i uvod u duže stabilno vreme. Početak sledeće sedmice doneće relativno toplo vreme, a najjtopliji dan sledeće