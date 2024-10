Nemačka i dalje stoji uz Kijev: Šolc najavio 600 miliona evra vojne pomoći za Ukrajinu

Kancelar Nemačke Olaf Šolc izjavio je danas da Nemačka stoji uz Ukrajinu u ratu protiv Rusije i najavio 600 miliona evra vojne pomoći za tu zemlju.

On je na konferenciji za novinare sa ukrajinskom predsednikom Volodimirom Zelenskim rekao da će Nemačka do kraja godine zajedno sa partnerima isporučiti 1,4 milijarde evra u paketu vojne pomoći, preneo je Rojters. "Ukrajina može da se osloni na zemlje G7 na dobijanje kredita od 50 milijardi dolara", rekao je nemački kancelar. On je takođe istakao da bi Rusija trebalo da učestvuje na sledećem mirovnom samitu u Ukrajini. Kurir.rs/Rojters/Preneo: P. P.