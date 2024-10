Upisuju samo petice: Sindikat najavljuje drugu faza belog štrajka - kako će se sprovoditi u školama

S obzirom na to da Vlada i Narodna skupština nisu ispunili zahteve belog štrajka do 13. oktobra, članovi Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) započinju danas njegovu drugu fazu upisivanjem ocene „odličan 5“ svakom učeniku, saopštio je taj sindikat. “Ta petica, ukoliko zahtevi belog štrajka ne budu usvojeni ni do kraja polugodišta, biće osnov za zaključivanje ocena „odličan 5“, bez obzira na sve druge ocene koje će se davati prema objektivnim