Rusija i Ukrajina: „Plan pobede" Zelenskog - prijem u NATO i odobrenje za napade duboko u rusku teritoriju

BBC News pre 40 minuta | Džejms Voterhaus - BBC

MAXYM MARUSENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski predstavio je u sredu, 16. oktobra, u nacionalnoj skupštini njegov, kako ga je nazvao, „plan pobede", koji između ostalog podrazumeva prijem zemlje u NATO i dozvolu zapadnih saveznika za napade dublje u ruskoj teritoriji.

„Putin je gluv za sve, ali Ukrajina mora da promeni okolnosti kako bi Rusija bila prinuđena na mir", rekao je Zelenski na početku govora u Radi.

„Ako plan bude sproveden, rat bi mogao da bude završen sledeće godine", uveren je ukrajinski predsednik.

U prvom reagovanju, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da nije pročitao plan, ali da veruje da u njemu nema ničeg novog i da bi u Kijevu trebalo da se „otrezne".

Ruska invazija na Ukrajinu počela je u februaru 2022. godine.

Nema preciznih podataka koliko je ljudi, civila i vojnika na obe strane, do sada izgubilo život i koliko je raseljenih.

Prema podacima UN, do kraja septembra 2024. godine, više od šest miliona Ukrajinaca privremeno se naselilo u evropskim zemljama, a još skoro njih 600.000 van Evrope.

Poljska i Nemačka su prihvatile najveći broj ukrajinskih državljana.

U Nemačkoj je trenutno 1,2 miliona Ukrajinaca, a u Poljskoj 970.000.

Prema podacima ukrajinske granične službe, od januara do avgusta 2024. godine skoro 300.000 ljudi više je napustilo Ukrajinu nego što je ušlo.

Narodna banka Ukrajine (NBU) je još u avgustu predvidela da će oko 400.000, odnosno 300.000 ljudi napustiti zemlju tokom ove i sledeće godine.

Prognoza je pogoršana posle velikih ruskih napada na ukrajinski energetski sektor u proleće 2024.

Dugi nestanci struje i rizik da zimi ne bude grejanja značajno pogoršavaju uslove života ljudi, ali utiču i na poslovanje, smanjujući privrednu aktivnost i stimulišući migraciju, smatraju u NBU.

Pet tačaka plana

Obraćajući se poslanicima, Zelenski je kritikovao Kinu, Iran i Severnu Koreju zbog podrške Rusiji i opisao ih kao „koaliciju kriminalaca".

„Mi smo u ratu sa Rusijom na bojnom polju, u međunarodnim odnosima, ekonomiji, informacionoj sferi i u srcima naših ljudi", rekao je Zelenski u parlamentu.

„Plan pobede" sastoji se od pet tačaka i tri tajna aneksa.

Prva tačka: Poziv Ukrajini da se pridruži NATO-u.

Druga tačka: Nastavak operacija na ruskoj teritoriji kako bi se izbeglo stvaranje „tampon zona" u Ukrajini i ukidanje ograničenja zapadnih saveznika za upotrebu njihovog oružja dugog dometa za napade dublje u Rusiji. Zelenski je ovo nazvao vraćanjem rata na rusku teritoriju „kako bi Rusi počeli da shvataju šta je rat" i da „mržnju okrenu prema Kremlju". Za ovu tačku postoji i tajni aneks.

Treća tačka: Ukrajina predlaže da se na njenoj teritoriji postavi određeni nenuklearni paket strateškog odvraćanja, koji će biti dovoljan za zaštitu od bilo kakve vojne pretnje iz Rusije. I uz ovu tačku postoji tajni aneks, koji su dobili lideri SAD, Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, navodi RBC Ukrajina.

Četvrta tačka: Da Amerika i EU zajednički štite ključna prirodna bogatstva Ukrajine i zajednički koriste njen ekonomski potencijal. I uz ovu tačku postoji tajni aneks koji su dobili Amerika i EU.

Peta tačka se odnosi na posleratni period: ukrajinska vojska će iskoristi iskustvo iz sadašnjeg sukoba za jačanje odbrane NATO-a i Evrope, a mogla bi i da zameni deo američkog kontingenta u Evropi.

„Rusija mora zauvek da izgubi kontrolu nad Ukrajinom, pa čak i želju za takvom kontrolom", saopštio je Zelenski na njegovom Telegram kanalu.

„Ovo je garancija života za Ukrajinu. I istovremeno garancija mira za Evropu. Da bismo to postigli, molim vas da radite na jedinstvu u Ukrajini i sa partnerima, ubeđujte ih", poručio je.

Do sada se malo znalo o detaljima plana Zelenskog.

Uoči njegove nedavne posete Vašingtonu, mediji su prenosili da plan uključuje ulazak Ukrajine u NATO, dobijanje dozvole za napad zapadnim oružjem na vojne ciljeve duboko unutar Rusije, dodatnu vojnu pomoć za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane i pooštravanje sankcija Rusiji.

Ukrajinski servis BBC-ja piše da je „plan pobede" pripremila kancelarija Zelenskog u tajnosti.

U njegovoj izradi učestvovalo je desetak ljudi, bez predstavnika vlade i stručnjaka.

Plan je još u septembru predstavljen predsedniku SAD Džozefu Bajdenu, kao i predsedničkim kandidatima Kamali Haris i Donaldu Trampu.

Navodno je predočen i drugim saveznicima kao što su Britanija, Francuska, Italija i Nemačka.

SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Međutim, plan Zelenskog ne podudara se sa situacijom koja ga okružuje.

Pred poslanicima je priznao rastući zamor u njegovoj zemlji od iscrpljujućeg rata.

Na licu mu se jasno video umor dok je govorio da je „pobeda za neke postala neprijatna reč i da je nije lako postići".

Nacionalni moral se postepeno urušava pod teretom sve većeg broja poginulih, kontroverznog zakona o mobilizaciji i beskrajnih ruskih napada na ukrajinsku teritoriju.

Rastuće je mišljenje da bi bilo kakav mirovni sporazum morao da podrazumeva da Ukrajina ustupi neke teritorije u zamenu za bezbednosne garancije.

Međutim, do sada nije bilo ni nagoveštaja kompromisa koji bi doveo do kraj rata.

Umesto toga, Zelenski je pojačao zahtev za potpuno povlačenje Rusije i osnaživanje ukrajinske vojske.

Rekao je i bi njegov plan mogao da bude sproveden u dogovoru sa saveznicima.

Zelenski očigledno i dalje shvata rat kao egzistencijalnu bitku i upozorava da ruski predsednik Vladimir Putin nastavlja da jača poziciju.

Čini se i da je Zelenski u viziju ugradio i investicionu priliku za zapadne saveznike u smislu prirodnih bogatstava i ekonomskog potencijala.

Ukrajinski predsednik želi da njegove iscrpljene trupe nastave da se bore.

Ali da bi vojska, koja se umnogome oslanja na zapadnu pomoć, nastavila da ratuje, njegovom „planu pobede" biće potrebno odobrenje sledećeg američkog predsednika.

Šta kaže Moskva?

Odmah nakon što je Zelenski završio govor, iz Moskve je stigao odgovor. Očekivano, negativan.

„Nedeljama se priča o nekom efemernom mirovnom planu. Najverovatnije je to onaj isti američki plan borbe protiv nas do poslednjeg Ukrajinca, koji je Zelenski sada zamaskirao i nazvao 'pobedničkim planom', očigledno je to", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Dodao je da „možda postoji još jedan plan, koji zaista jeste mirovni, a to je da ukrajinski režim prizna uzaludnost politike koju vodi i prepozna razloge koji su doveli do sukoba".

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.16.2024)